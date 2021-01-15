Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:57
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.302.465.407Emlak Konut GMYO1.062.108.200Doğan Holding949.667.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.302.465.407
|Emlak Konut GMYO
|1.062.108.200
|Doğan Holding
|949.667.972
|Kardemir (D)
|763.635.698
|Türk Hava Yolları
|736.728.896
|Garanti Bankası
|556.868.835
|Otokar
|424.589.803
|Koza Altın
|401.537.122
|Alarko Holding
|370.395.037
|Turkcell
|351.498.982
|Ereğli Demir Çelik
|342.023.198
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|328.155.904
|Şekerbank
|300.508.108
|Akbank
|290.775.677
|Pegasus
|270.479.584
|Petkim
|270.175.367
|İhlas Gayrimenkul
|178.974.241
|ASELSAN
|170.011.270
|Hektaş
|166.393.618
|Kordsa Teknik Tekstil
|152.789.110
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500