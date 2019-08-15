Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 485.462.

15.08.2019 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 485.462.857
Türk Hava Yolları 317.688.677
Akbank 207.355.849
Pegasus 174.687.329
Halkbank 135.868.925
Koza Madencilik 129.343.360
Bim Mağazalar 124.841.193
ASELSAN 122.068.603
İş Bankası (C) 117.607.736
Petkim 117.124.813
Koza Altın 106.589.622
Ereğli Demir Çelik 100.865.164
Vakıflar Bankası 95.290.222
Tüpraş 91.914.921
İpek Doğal Enerji 79.604.016
Kardemir (D) 78.650.455
Alarko Holding 74.426.117
Galatasaray Sportif 70.636.292
Yapı ve Kredi Bank. 66.981.505
Turkcell 56.276.112
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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