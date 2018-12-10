Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 322.628.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 322.628.655
Türk Hava Yolları 153.375.472
Akbank 138.863.115
Kardemir (D) 114.722.523
ASELSAN 105.916.964
Halkbank 100.320.193
Petkim 79.851.990
Koza Madencilik 70.735.012
İpek Doğal Enerji 66.633.132
Tüpraş 54.851.391
Vakıflar Bankası 52.240.127
Türk Telekom 50.009.790
İş Bankası (C) 47.089.483
Ereğli Demir Çelik 38.739.781
ICBC Turkey Bank 32.767.282
Koza Altın 31.794.342
Bim Mağazalar 27.339.912
Turkcell 27.025.591
Şok Marketler 26.543.694
Yapı ve Kredi Bank. 22.621.485
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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