Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 322.628.655 Türk Hava Yolları 153.375.472 Akbank 138.863.115 Kardemir (D) 114.722.523 ASELSAN 105.916.964 Halkbank 100.320.193 Petkim 79.851.990 Koza Madencilik 70.735.012 İpek Doğal Enerji 66.633.132 Tüpraş 54.851.391 Vakıflar Bankası 52.240.127 Türk Telekom 50.009.790 İş Bankası (C) 47.089.483 Ereğli Demir Çelik 38.739.781 ICBC Turkey Bank 32.767.282 Koza Altın 31.794.342 Bim Mağazalar 27.339.912 Turkcell 27.025.591 Şok Marketler 26.543.694 Yapı ve Kredi Bank. 22.621.485

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)