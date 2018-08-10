Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.068.496.650
Türk Hava Yolları 832.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|1.068.496.650
|Türk Hava Yolları
|832.436.534
|Garanti Bankası
|544.206.421
|ASELSAN
|471.446.807
|Tüpraş
|413.869.545
|Kardemir (D)
|291.203.005
|Halkbank
|210.429.658
|Koza Altın
|175.110.584
|İş Bankası (C)
|119.149.978
|Sasa Polyester
|117.464.850
|Yapı ve Kredi Bank.
|117.423.603
|Akbank
|116.110.075
|Ereğli Demir Çelik
|96.124.132
|Koza Madencilik
|85.272.291
|Turkcell
|71.851.142
|İpek Doğal Enerji
|54.393.060
|Pegasus
|50.398.655
|Vakıflar Bankası
|49.723.601
|Koç Holding
|45.467.299
|Soda Sanayii
|39.867.207