Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.068.496.650
Türk Hava Yolları 832.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.068.496.650
Türk Hava Yolları 832.436.534
Garanti Bankası 544.206.421
ASELSAN 471.446.807
Tüpraş 413.869.545
Kardemir (D) 291.203.005
Halkbank 210.429.658
Koza Altın 175.110.584
İş Bankası (C) 119.149.978
Sasa Polyester 117.464.850
Yapı ve Kredi Bank. 117.423.603
Akbank 116.110.075
Ereğli Demir Çelik 96.124.132
Koza Madencilik 85.272.291
Turkcell 71.851.142
İpek Doğal Enerji 54.393.060
Pegasus 50.398.655
Vakıflar Bankası 49.723.601
Koç Holding 45.467.299
Soda Sanayii 39.867.207
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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