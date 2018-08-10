Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 1.068.496.650 Türk Hava Yolları 832.436.534 Garanti Bankası 544.206.421 ASELSAN 471.446.807 Tüpraş 413.869.545 Kardemir (D) 291.203.005 Halkbank 210.429.658 Koza Altın 175.110.584 İş Bankası (C) 119.149.978 Sasa Polyester 117.464.850 Yapı ve Kredi Bank. 117.423.603 Akbank 116.110.075 Ereğli Demir Çelik 96.124.132 Koza Madencilik 85.272.291 Turkcell 71.851.142 İpek Doğal Enerji 54.393.060 Pegasus 50.398.655 Vakıflar Bankası 49.723.601 Koç Holding 45.467.299 Soda Sanayii 39.867.207

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)