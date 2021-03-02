Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.121-1,24BIST SINAİ2.658-0,21BIST GIDA, İÇECEK2.054-0,02BIST TEKSTIL, DERİ1.1261,58BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.121
|-1,24
|BIST SINAİ
|2.658
|-0,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.054
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.126
|1,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.964
|-0,91
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.160
|0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.076
|-0,29
|BIST METAL ANA
|4.460
|-0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.077
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|1.793
|-3,99
|BIST HİZMETLER
|1.209
|0,83
|BIST ELEKTRİK
|97
|-0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|1.989
|5,58
|BIST TURİZM
|409
|2,17
|BIST TİCARET
|3.376
|0,31
|BIST İLETİŞİM
|405
|-0,63
|BIST SPOR
|946
|0,31
|BIST İNŞAAT
|1.550
|-0,04
|BIST MALİ
|1.595
|-0,13
|BIST BANKA
|1.408
|0,02
|BIST SİGORTA
|6.597
|-1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.440
|3,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.421
|-0,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|706
|0,00
|BIST TEKNOLOJİ
|2.050
|0,25
|BIST BİLİŞİM
|943
|0,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.237
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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