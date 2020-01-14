Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 10,73 9,56 12,24 ...
14.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|10,73
|9,56
|12,24
|Alkim Kimya
|41,40
|38,48
|7,59
|Karel Elektronik
|16,98
|15,80
|7,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,24
|13,32
|6,91
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|10,40
|4,33
|Borusan Mannesmann
|12,17
|11,77
|3,40
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,45
|3,27
|Mavi Giyim
|58,95
|57,15
|3,15
|Migros Ticaret
|25,80
|25,06
|2,95
|Bizim Mağazaları
|11,89
|11,58
|2,68
|Aksigorta
|6,61
|6,44
|2,64
|Vakıflar Bankası
|6,25
|6,10
|2,46
|Şok Marketler
|11,01
|10,75
|2,42
|Netaş Telekom.
|13,71
|13,40
|2,31
|Torunlar GMYO
|2,84
|2,78
|2,16
|Doğuş Otomotiv
|10,48
|10,28
|1,95
|Anadolu Hayat Emek.
|6,85
|6,72
|1,93
|Otokar
|163,20
|160,70
|1,56
|Anadolu Efes
|24,16
|23,80
|1,51
|İş Bankası (C)
|6,84
|6,74
|1,48
Kaynak: AA