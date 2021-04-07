Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO3,443,342,84Net...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,44
|3,34
|2,84
|Net Holding
|4,45
|4,36
|2,06
|Şok Marketler Ticaret
|12,66
|12,43
|1,85
|Odaş Elektrik
|3,73
|3,67
|1,63
|Pegasus
|75,50
|74,50
|1,34
|TAV Havalimanları
|21,68
|21,40
|1,31
|Türk Hava Yolları
|12,89
|12,76
|1,02
|Kardemir (D)
|7,42
|7,36
|0,82
|Aksa Enerji
|12,48
|12,38
|0,81
|Verusa Holding
|63,75
|63,30
|0,71
|Jantsa Jant Sanayi
|894,80
|888,60
|0,70
|Oyak Çimento
|7,16
|7,15
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500