Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO3,443,342,84Net...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,44 3,34 2,84 Net Holding 4,45 4,36 2,06 Şok Marketler Ticaret 12,66 12,43 1,85 Odaş Elektrik 3,73 3,67 1,63 Pegasus 75,50 74,50 1,34 TAV Havalimanları 21,68 21,40 1,31 Türk Hava Yolları 12,89 12,76 1,02 Kardemir (D) 7,42 7,36 0,82 Aksa Enerji 12,48 12,38 0,81 Verusa Holding 63,75 63,30 0,71 Jantsa Jant Sanayi 894,80 888,60 0,70 Oyak Çimento 7,16 7,15 0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara