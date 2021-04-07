Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO3,443,342,84Net...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,443,342,84
Net Holding4,454,362,06
Şok Marketler Ticaret12,6612,431,85
Odaş Elektrik3,733,671,63
Pegasus75,5074,501,34
TAV Havalimanları21,6821,401,31
Türk Hava Yolları12,8912,761,02
Kardemir (D)7,427,360,82
Aksa Enerji12,4812,380,81
Verusa Holding63,7563,300,71
Jantsa Jant Sanayi894,80888,600,70
Oyak Çimento7,167,150,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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