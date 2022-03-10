Güntekin Onay'ın 'Trabzonspor' sorusu kıyameti kopardı! MHK Başkanı'nın verdiği cevap daha olay
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13 hakemin görevden alınmasının ardından ne söyleyeceği merak edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Güntekin Onay'ın programında kararın gerekçelerini açıkladı. Güntekin Onay'a birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Gündoğdu'nun Trabzonspor sorusunda verdiği cevap kıyameti kopardı.
Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan bölümünde 13 hakemin görev almayacağını bildirdi. Bu isimler arasında Cüneyt Çakır, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler var. Gözlerin çevrildiği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın sorularını cevapladı.
Güntekin Onay, Trabzonspor'un açık ara liderliğinin alınan bu kararda etkili olup olmadığını sordu. Gündoğdu'nun 'etken' olduğunu ifade etmesiyle ortalık karıştı.
Bu yayından sonra sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Spor yazarlarının paylaşımlarına futbolseverlerden yorum yağdı.
Spor yazarlarından gelen yorumlar:
İşte Güntekin Onay ve Gündoğdu arasında yaşananlar:
Ferhat Gündoğdu: Doğrudan etki etmedi ama etkenlerden biriydi.
Ferhat Gündoğdu: Bu kararın arkasında hiçbir TFF yetkilisi veya kulüp yok. 4 aylık gözlem ve son 1,5 aylık raporlamalara göre bu karar verildi.
Ferhat Gündoğdu: 1 gün bile beklemeye tahammül yoktu. Her hafta eleştiri, her hafta yapılan değerlendirmeler, sadece bize değil, Türk futboluna zarar veriyor.
Ferhat Gündoğdu: Biz ülke olarak çok savaşa girmişiz ama hep küllerimizden doğmuşuz. 80 milyonluk çok büyük bir devletiz. Böyle bir insan kaynağının olduğu yerde yabancı hakeme karşıyım.
Ferhat Gündoğdu: Bu listenin hazırlanmasından ve sunulmasından tamamen ben sorumluyum.
Ferhat Gündoğdu: Bu kararı alabilirler ama saygı duymam. Bizim 6719 hakemimiz var. Genç hakemlerimiz sırada bekliyor.
Ferhat Gündoğdu: Bu kararın arkasında hiçbir TFF yetkilisi veya kulüp yok. 4 aylık gözlem ve son 1,5 aylık raporlamalara göre bu karar verildi.
Ferhat Gündoğdu: Tabii bu duygusal bir durum. Yıllarca birlikte görev yaptığınız kişilerle olaylı da olsa yolları ayırmış oluyorsunuz.
Ferhat Gündoğdu: Hedeflerimiz arasında bu konu var. Bir akademisyen gruba bu konuyu verdim. Dünyada çalışma yapılmış mı, incelenmesini istedim ama böyle bir çalışma yok
Ferhat Gündoğdu: Arayanlar oldu. Hepsine açıklama yapacağımızı ve yüz yüze görüşeceğimizi söyledim. Anlayışla karşıladılar.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022