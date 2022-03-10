Güntekin Onay'ın 'Trabzonspor' sorusu kıyameti kopardı! MHK Başkanı'nın verdiği cevap daha olay

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan bölümünde 13 hakemin görev almayacağını bildirdi. Bu isimler arasında Cüneyt Çakır, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler var. Gözlerin çevrildiği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın sorularını cevapladı.

OLAY TRABZONSPOR SORUSU

Güntekin Onay, Trabzonspor'un açık ara liderliğinin alınan bu kararda etkili olup olmadığını sordu. Gündoğdu'nun 'etken' olduğunu ifade etmesiyle ortalık karıştı.

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ

Bu yayından sonra sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Spor yazarlarının paylaşımlarına futbolseverlerden yorum yağdı.

Spor yazarlarından gelen yorumlar:

İşte Güntekin Onay ve Gündoğdu arasında yaşananlar:

Güntekin Onay: Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında tek başına kalması bu kararı almanızda etkili oldu mu?

Ferhat Gündoğdu: Doğrudan etki etmedi ama etkenlerden biriydi.

Güntekin Onay: Siz operasyon demiyorsunuz ama bu çok büyük bir operasyon. Dünya futbol tarihinde görülmemiş bir şey.

Ferhat Gündoğdu: Bu kararın arkasında hiçbir TFF yetkilisi veya kulüp yok. 4 aylık gözlem ve son 1,5 aylık raporlamalara göre bu karar verildi.

Güntekin Onay: 10 hafta kala neden diyorum bana cevap vermiyorsunuz?

Ferhat Gündoğdu: 1 gün bile beklemeye tahammül yoktu. Her hafta eleştiri, her hafta yapılan değerlendirmeler, sadece bize değil, Türk futboluna zarar veriyor.

Güntekin Onay: Yabancı hakeme karşı mısınız?

Ferhat Gündoğdu: Biz ülke olarak çok savaşa girmişiz ama hep küllerimizden doğmuşuz. 80 milyonluk çok büyük bir devletiz. Böyle bir insan kaynağının olduğu yerde yabancı hakeme karşıyım.

Güntekin Onay: Kesinlikle sizin ve ekibinizin inisiyatifinde olan bir karar mı bu?

Ferhat Gündoğdu: Bu listenin hazırlanmasından ve sunulmasından tamamen ben sorumluyum.

Güntekin Onay: Diğer hakemler bu kararı protesto edip hakemliği bırakırsa ne yapacaksınız?

Ferhat Gündoğdu: Bu kararı alabilirler ama saygı duymam. Bizim 6719 hakemimiz var. Genç hakemlerimiz sırada bekliyor.

Güntekin Onay: Siz operasyon demiyorsunuz ama bu çok büyük bir operasyon. Dünya futbol tarihinde görülmemiş bir şey.

Ferhat Gündoğdu: Bu kararın arkasında hiçbir TFF yetkilisi veya kulüp yok. 4 aylık gözlem ve son 1,5 aylık raporlamalara göre bu karar verildi.

Güntekin Onay: Mete Kalkavan'ın kararı için ne diyorsunuz?

Ferhat Gündoğdu: Tabii bu duygusal bir durum. Yıllarca birlikte görev yaptığınız kişilerle olaylı da olsa yolları ayırmış oluyorsunuz.

Güntekin Onay: Türkiye'de oyun çok fazla duruyor, lütfen hakemler gereken yapsın

Ferhat Gündoğdu: Hedeflerimiz arasında bu konu var. Bir akademisyen gruba bu konuyu verdim. Dünyada çalışma yapılmış mı, incelenmesini istedim ama böyle bir çalışma yok

Güntekin Onay: Görevden alınan hakemlerle görüştünüz mü?

Ferhat Gündoğdu: Arayanlar oldu. Hepsine açıklama yapacağımızı ve yüz yüze görüşeceğimizi söyledim. Anlayışla karşıladılar.