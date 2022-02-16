Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok kızdıracak! Ekranın fotoğrafını çekip paylaştı
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Daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda maç izlerken problem yaşadığını belirten Güntekin Onay, Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Onay yaptığı son paylaşımda yine maç izleyemediğini vurgulayarak ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum Exxen'de" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan mücadeleleri izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.
"ACUN DOSTUM KIZIYOR DA ŞU AN MAÇ İZLEYEMİYORUM"
Güntekin Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok." ifadelerini kullandı.
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