Günlük 1 ton 200 kilogram üretim gerçekleştiriliyor

21.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:00

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla ortağı olduğu Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, günlük 1 ton 200 kilogram üretim kapasitesine ulaştı. Kestane şekeri ve çikolatalı kestanede Denizli'yi marka yapacak tesis ürünlerini ucuza satmaktan kurtulan çiftçiler ise yetiştirdikleri ürünlere katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Gıda Mühendisi olarak görev yapan Müge Karcar,"Biz burada hiçbir katkı maddesi kullanmadan, glikoz şekeri kullanmadan kestane şekerimizi üretiyoruz. Halkımız bu konuda heyecanlı ve meraklı. Herkes burayı görüp çalışmak istiyor" dedi.



Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, spor, sağlık, turizm ve tarım alanlarında yaptığı yatırımlarla kentin sosyo-ekonomik yapısına büyük katkı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu Buldan ilçesindeki Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi seri kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretiminde büyük başarı yakaladı. Günlük 1 ton 200 kilogram kestane işleme kapasitesine ulaşan tesis, kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretimi yaparken, çalışanlarıyla bölge istihdamına da katkı sağlıyor.



Bin metre rakımda organik Alandız Kestanesi üretiliyor



Lezzetiyle ünlü Alandız kestanesini işleyerek tadına doyulmaz ürünler ortaya koyan tesisin Denizli'yi kestane şekerinde de marka yapacağı belirtilirken, yetiştirdiği kestaneleri aracılara ucuza satmaktan kurtulan çiftçiler ise yetiştirdikleri ürünlere katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bin metre rakımda tamamen organik olarak yetiştirilen Alandız Kestanesi hiçbir katkı maddesi kullanılmadan katma değeri yüksek ürünlere dönüşüyor.



"Kendi ürünümüzü, kendimiz işliyoruz"



Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Remzi Salman, önceki yıllarda ürettikleri ürünleri aracılara değerinin altında sattıklarını belirtti. Tesisin kurulması ile kestanelerin değerine sahip çıkıldığını belirten Salman, "Daha önce ürünlerimizi dışarıdan gelen alıcılara satıyorduk. Haliyle bazen kandırılıyorduk, bazen de ürünlerimizin parasını alamıyorduk. 2018 yılı itibari ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın katkılarıyla burayı kestane şekeri fabrikasına çevirdik. Bu tesisin olması bizim için daha ekonomik oldu. Burada kendi ürünümüzü, kendimiz işliyoruz. Burada kestaneyi şeker yapıp paketleyip katma değerini yükselterek değerinde satıyoruz" dedi.



"Glikoz şekeri kullanmadan kestane şekeri üretiyoruz"



Alandız Kestane Şekeri üretim tesisinde Gıda Mühendisi olarak görev yapan Müge Karcar, "Kestanemiz şekercik cinsidir. Kestane şekeri yapımına en uygun kestanedir. Kendisinden tatlı zaten. Biz burada hiçbir katkı maddesi kullanmadan, glikoz şekeri kullanmadan kestane şekerimizi üretiyoruz. Halkımız bu konuda heyecanlı ve meraklı. Herkes burayı görüp çalışmak istiyor. Şimdiye kadar satılan ürünlerimiz de çok beğeniliyor. Hem geniz yakmıyor hem de tadı ağır değil" dedi.



"Tesis olmadığı için kendimiz üretip kendimiz satamıyorduk"



Alandız'da yaşayan ve kurulan tesiste çalışan Derya Salgın, "Denizli Büyükşehir Belediyemizin desteği ve katkıları ile kurulmuş olan bu tesiste çalışıyorum. Daha önce köyümüzde üretim yapıyorduk tüccarlar gelip bizden alıyordu. Tesis olmadığı için kendimiz üretip kendimiz satamıyorduk. Bu tesis hem bize iş olanağı sağladı hem de ailemize, çevremize ve bölgemize büyük katkısı oldu" ifadeleri ile anlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA