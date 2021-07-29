Güngören'de atık yağları toplayanlar hediyeleri kapacak

Güngören Belediyesi çevre bilincini geliştirmek ve doğaya zarar vermeden yaşama anlayışını geçerli kılmak için ilçe genelinde ödüllü 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası' başlattı.

Güngören Belediyesi çevre bilincini geliştirmek ve doğaya zarar vermeden yaşama anlayışını geçerli kılmak için ilçe genelinde ödüllü 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası' başlattı. Başlatılan kampanyada en az 5 litre atık yağ toplayanlar belediye ekiplerini aradıktan sonra kapısına kadar gelen ekipler hem hediyesini veriyor hem de atık yağlarını alıyor. Hediyeler en çok da çocukları sevindirecek. Biriktirilen atık yağlar ile isteyen futbol topunu isteyen de basketbol topunu alabilecek.

Daha temiz bir çevre için her alanda faaliyet yürüten Güngören Belediyesi, çevre duyarlılığı noktasında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in de onayı ile 15 Haziran-31 Aralık tarihleri arasında ilçe genelinde 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası' başlatıldı.

Çocuklar için atık yağlar sürprizlere dönüşecek

Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikle, hem vatandaşlara sıfır atık bilinci aşılanacak hem de ev ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmakta. Bu kapsamda evlerde toplanan atık yağlar belediye ekipleri tarafından alınarak ekonomiye geri kazandırılacak. Aynı zamanda en az 5 litre atık yağ toplayanlara 2'li temizlik seti ya da hijyen paketi hediye edilecek. En az 10 litre atık yağ toplayanlara ise futbol topu ya da basketbol topu hediye edilecek. Özellikle ev hanımlarının yapacakları atık yağ birikimleri, çocukları için güzel bir sürprize dönmüş olacak. Bu şekilde genç kuşakların da sıfır atık projeleri hakkında bilinçlenmesinin önü açılmış olacak.

İlçe genelinde uygulanacak kampanyada evlerde biriktirilen yağlar en az 5 litreye ulaştığında 444 55 00 numaralı hattan Güngören Belediyesi'ni arayarak yağların verilen adresten alınmasını isteyecekler. Verilen adrese ulaşan ekipler, biriken yağları aldıktan sonra seçilen hediyeleri vatandaşlara teslim edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı