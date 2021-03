Güngör: 2021 saç trendlerinde 'iddialı doğallık' öne çıkıyor

Kuaför Recep Güngör, 2021 yılı saç trendlerinde iddialı doğallığın öne çıktığını söyledi. Güngör, "2021 yılında saç stillerinde 2020'nin acısı çıkacak gibi görünüyor. Saç trendlerinde uçtan uca bir değişime tanık olabiliriz" dedi.

Kuaför Recep Güngör, 2021 yılında öne çıkan saç trendleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılında pandeminin ortaya çıkardığı kısıtlamalar sebebiyle Do It Yourself (kendin yap) saç kesimlerinin ve evde saç boyama stillerinin yaygınlaştığını hatırlattı. Güngör, "İnsanlar, 2020 yılında kuaförlerden ve güzellik merkezlerinden uzak kaldı. Herkes evde kendilerine özgü saç stilleri geliştirmeye başladı. Saçlar adeta bir deneme tahtasına döndü. Pandemi, bir anlamda insanların saçlarını keşfetmelerine yol açtı. 2021 yılı, evlerde deneyimlenen saç modellerinin daha profesyonel şekilde ele alınacağı bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

"DAHA DOĞAL VE İDDİALI KESİMLER OLACAK"

2020'deki 'mecburi doğal saç stili' trendinin 2021 yılında hem doğal hem de iddialı kesimlere ve renklere evrileceğini söyleyen Güngör, "Ben bu trende 'iddialı doğallık 'diyorum. İnsanların evlerinde geliştirdikleri doğal stiller yeni trendlerle birleşince hem iddialı hem de doğal stiller görmeye başlıyoruz. Bu trend, kesimlere ve renklere yansıyacak. Pembeler, maviler, ekstra koyu kahveler, bitter çikolata tonları ve dikkat çeken sarılar olacak. Yani 2021 yılında saç stillerinde 2020'nin acısı çıkacak gibi görünüyor. Saç trendlerinde uçtan uca bir değişime tanık olabiliriz" diye konuştu.

Özellikle ünlü isimlerin kabarık ve dağınık saçlara daha fazla ilgi gösterdiğini ve bunun da trendleri etkilediğini belirten Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıkçası pandeminin ortaya çıkardığı ev modası saçlara da yansıyor. Evlerde rahat ve spor kıyafetlere alışan insanlar, saç stili alışkanlıklarında da pratik ve rahat modelleri daha fazla benimsiyor. Bu sebeple 2021 yılında saç stillerinde daha esnek ve pratik talepler göreceğiz. Bu çerçevede yeni renkler ve yeni kesimler odak noktamız olacak."

2021'İN TRENDİ ASLAN YELESİ KESİMLER

2021 saç trendleri arasında punk, grunge ve mullet (aslan yelesi) kesimlerin ünlülerin favorilerinden olduğunu dile getiren Recep Güngör, "2021'de bir anlamda eskilere de bir eğilim var. 70'lerden, 90'lardan izler taşıyan saç trendlerinde mikro kaynaklar da talep göreceğiz. Popüler saç rengi, küllü sarı balyajlar olacak. Bu renk, koyu renkte saçları yıpratmadan hareketlendirmenin en ideal yoludur. Ünlüler arasında klasik bob kesimler görülmeye başlandı. Modern ve retro tarzı harmanlayan bu model, müşterilerimiz arasında talebi artan bir model oldu. 70'lerden perde kaküller, Rapunzel saçlar, zahmetsiz dalgalı modeller, pixie kesim saçlar da 2021 yılının trendle-rinde rastladığımız modeller olarak dikkat çekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı