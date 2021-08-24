Güneydoğulu ihracatçılar pazarlarını arttırmayı hedefliyor
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Güneydoğulu ihracatçılar pazarlarını arttırmayı hedefliyor

Güneydoğulu ihracatçılar pazarlarını arttırmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyanın her yerine ürün satmak ve pazar paylarını arttırmak istediklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyanın her yerine ürün satmak ve pazar paylarını arttırmak istediklerini belirtti.

Kileci yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu'nun son yıllarda yarattığı ekonomik değerle dikkati çektiğini aktardı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'in bağlı bulunduğu GAİB' üyesi 12 bin iş insanının yaklaşık 192 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Kileci, "İplik, kumaş, makine halısı, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, hububat-bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ve dış giyim ürünlerimiz Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Amerika coğrafyasında yoğun talep görüyor." ifadelerini kullandı.

Kileci, bölge ihracatçısının çok hevesli ve dünya pazarında daha rekabetçi noktaya gelmek istediğine işaret ederek, bölge ihracatçısının bu duruşunun başarıya ulaşacağına inandığını vurguladı.

Bölgenin en çok ihracatının Orta Doğu'ya yaptığını ve dünya piyasalarında kalıcılığını sağlanması için yeni pazar arayışlarının yapıldığını aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Güneydoğu olarak 2020'de 9,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu yıl için hedefimiz 12 milyar dolar. Ocak-temmuz dönemi ihracatımız 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dağılıma baktığımızda Orta Doğu yüzde 36,1 ile birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 19 ile Avrupa Birliği ülkeleri takip ediyor. Amerika ülkelerinin toplam ihracat içindeki oranı ise yüzde 15,2 seviyelerinde bulunuyor. Hedefimiz AB ve Amerika bölgeleri ile Afrika ve Uzak Doğu pazarında daha fazla derinleşmek, ihracattan daha fazla pay almak. Gayemiz dünyanın her yerine ürün satabilmek, mevcut pazarlarda ise daha da güçlenmek."

Kileci, bölgenin halı ve tekstil sektöründe önemli ihracatlar gerçekleştirdiğine değinerek, sektörel bazda ihracatın gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Güneydoğu'da yaklaşık 40 OSB'nin bulunduğunu kaydeden Kileci, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'in liderliğinde bölgemiz önemli bir tekstil üretim ve ihracat üssü. Sadece Gaziantep OSB'lerinde 300 bin istihdam mevcut. Bu istihdamın yaklaşık yüzde 50'si tekstil sektöründe. Yabancıların sektörde istihdam edilme oranı ise yüzde 2'yi geçmiyor. Güneydoğu'daki yaklaşık 40 OSB ile üretilen ürünler bugün dünyanın 192 ülkesinde kullanılıyor. Amacımız sanayimizi daha da güçlendirmek, istihdama ve bölge kalkınmasına daha fazla destek sunmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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