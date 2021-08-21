Güneydoğu küçükbaş sayısında hedef geçildi

Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği küçükbaş hayvan sayısı hedefinin geçildiğini bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği küçükbaş hayvan sayısı hedefinin geçildiğini bildirdi.

TÜDKİYEB Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Birlik Başkanları İstişare ve Dayanışma Toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında düzenlenen toplantıda, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Nihat Çelik, Türkiye'de son yıllarda tarım sektöründe devletin verdiği destek ve yatırımların etkilerinin hayvancılıkta da görüldüğünü ifade ederek, hayvan sayılarında, verimlilikte ve dolayısıyla üretimde önemli artışlar yaşandığını belirtti.

Türkiye'deki 54 milyon küçükbaş hayvan sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda nüfus başı bir hayvan düşecek şekilde 90 milyon hedefine çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Çelik, "Ülkemizin 90 milyon küçükbaş hayvanı yetiştirecek potansiyeli vardır. Son bir yıllık dönemde küçükbaş sayımızdaki artışlarda sektörün sesi olan Merkez Birliğimiz ve il birliklerimizin gayretli çalışmaları ve sorunları hükümetimize taşıması, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, her nüfus başına bir küçükbaş olmak üzere hedefi koyması ve bu hedefe ulaşmak için de Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin küçükbaş hayvancılığa daha önce olmayan destekler getirmesi etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bölgemizin bundan sonraki hedefinin ıslah çalışmalarıyla et ve süt verimini artırmak olduğunu aktaran Çelik açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu bağlamda siz Başkanlarımızın koyun ırklarında soy kütüğü, ön soy kütüğü çalışmaları yapması, bölgeye adapte olmuş ırkların genetik kapasitesini yükseltecek et ve süt verimlerini artıracaktır."

Genel Başkan Nihat Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı raporunda yer alan küçükbaşta verimlilik değerlendirmelerine göre Türkiye'nin birim hayvan başına koyun ve keçide karkas et verimleri ile süt verimleri Dünya ortalamaları üzerindedir. TUİK verilerine göre de 2000 ve 2019 yıllarını kapsayan son 20 yılda karkas verimlerinde yüzde 18,7'lik bir artış yaşanmış, 18,2 kilo olan hayvan başına karkas verimi 21,6 kiloya çıkmıştır. 2020 verilerine göre küçükbaş hayvan sayımızın 55 milyon olduğu düşünüldüğünde ette hayvan başına 1 kilogram olan verim artışı 55 bin ton et demektir. Küçükbaş hayvan sütünde ise ortalama laktasyon dönemi verilerine göre 2000 yılında koyun başına 48,6 kilo olan süt verimi 2019 yılında yüzde 57,8'lik artışla 76,7 kiloya keçide ise, 58,1 kilo olan keçi başına süt verimi yüzde81,6'lık artışla 105,5 kiloya ulaşmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı