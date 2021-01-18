Güneydoğu'da hedef, ayda 1 milyar dolarlık ihracat
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Güneydoğu'da hedef, ayda 1 milyar dolarlık ihracat

18.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:15
Güneydoğu'da hedef, ayda 1 milyar dolarlık ihracat

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2021 yılında bölgeden her ay en az 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2021 yılında bölgeden her ay en az 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020 yılında bölgeden toplamda 9 milyar 278 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Aralık ayında ihracatın 1 milyar doların üzerine çıktığını anlatan Kileci, "Bundan sonraki hedefimiz aylık 1 milyar dolarlık ihracat yapmak" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en fazla ihracatın Gaziantep'ten yapıldığını ifade eden Kileci, geçen yıl 7,9 milyar dolarlık ihracatla Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci kenti olduğuna da dikkat çekti. 2020 yılında ihracatın arttığı önemli pazarlara da değinen Kileci, "Geride bıraktığımız yılda, bazı önemli pazarlarımıza olan ihracatta ciddi artışlar gözlenmiştir. ABD'ye ihracatta yüzde 48, Almanya'ya ihracatta yüzde 23'lük artış yaşanmıştır. Orta Doğu pazarında ihracatta yaşanan düşüşler Avrupa ve Amerika pazarları ile ciddi oranda telafi edilmiştir" şeklinde konuştu.

Kileci, bölgeden geçen yıl en çok ihracı gerçekleştirilen ürünlerin; halı, makarna, buğday unu ve dokunmamış mensucat olduğunu da sözlerine ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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