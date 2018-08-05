Güney Sudan'da Hükümet ile Muhalifler Arasında Barış Anlaşması İmzalandı

Güney Sudan hükümeti ile muhalifler arasında barış anlaşması imzalandı.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede devam eden iç savaş sona erdi. Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir ile muhalifler arasında barış anlaşması imzalandı. Salva Kiir ile muhaliflerin lideri Riek Machar arasında imzalanan anlaşma ile ülkede 2011 yılından beridir devam eden çatışma son buldu. Kiir ve Machar yaptıkları anlaşmada 'yetkiyi paylaşma' kararı aldı. - HARTUM