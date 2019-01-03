Güney Kore: Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi 'Eşiyle Saklanıyor'

Güney Kore İstihbarat Servisi, Kuzey Kore'nin İtalya'daki büyükelçisi Jo Song-gil'in "kaybolduğunu ve "eşiyle saklandığını" iddia etti. Jo'nun Kuzey Koreli üst düzey yetkililerden birinin oğlu ya da damadı olduğu sanılıyor. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Jo'nun iltica başvurusunda bulunmadığını açıkladı.

Güney Kore istihbaratının brifinginden sonra konuşan, Kuzey Koreli milletvekili Kim Min-ki, Jo'nun bir aydan uzun süredir saklandığını söyledi.

Kim Min-ki, "Jo Song-gil'in görev süresi Kasım sonunda bitecekti. Kasım başlarında büyükelçilik binasından kaçtı" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı BBC'ye yaptığı açıklamada, Jo'nun henüz iltica başvurusunda bulunmadığını duyurdu.

Roma'da Ekim 2017'den bu yana vekaleten büyükelçilik görevini yapan Jo, Büyükelçi Mung Jong-nam'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemesini protesto için sınırdışı edilmişti.

Kuzey Kore'nin İtalya'daki diplomatik misyonu, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün merkezinin Roma'da olması ve ülkenin sık sık gıda kıtlığı yaşaması nedeniyle önemli.

Ülke dışındaki görevlere yollanan Kuzey Koreli diplomatlar, başka ülkelere iltica etmelerini önlemek için genelde bir kaç aile üyesini Pyongyang'ta bırakmak zorunda kalıyor. Londra Büyükelçi Yardımcısı iltica etmişti

Daha önce Kuzey Kore'nin İtalya'daki üst düzey bir diplomatının, bir Batı ülkesine iltica ettiği yönündeki bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan haberler yayımlanmıştı.

İltica eden son Kuzey Koreli diplomat ise ülkenin Londra'daki Büyükelçi Yardımcısı Thae Yong-ho'ydu.



Thae Yong-ho görevi 2016'da bırakmış, daha sonra eşi ve çocuklarıyla Güney Kore'ye iltica etmişti.

Kuzey Kore'yi terk eden en üst düzey yetkililerden biri olan Thae'nin ilticası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir darbe olarak görülmüştü.