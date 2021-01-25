Güney Kore'de kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 21,7 milyon kanatlı itlaf edildi

Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,7 milyon kanatlının itlaf edildiğini bildirildi.

Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,7 milyon kanatlının itlaf edildiğini bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, bugüne dek kuş gribine yol açan bulaşıcı "H5N8" virüsünün görüldüğü vakaların sayısının 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Son vakanın başkent Seul'ün güneyindeki Hwaseong şehrindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edildiği belirtildi.

Kuş gibinin ortaya çıktığı tavuk çiftlikleri ve çevresindeki kanatlıların tedbir olarak itlaf edilmesi nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,1 milyon kanatlının yok edildiği kaydedildi.

Yumurta fiyatları yüzde 24,8 arttı

Virüsün vahşi kuşlara da yayılması nedeniyle salgınının kontrol altına alınması zorlaşıyor.

Ülkede kanatlıların itlaf edilmesi nedeniyle tavuk ve ördek eti ile yumurta fiyatları yükseldi. Yumurta fiyatı geçen yıla göre yüzde 24,8, tavuk eti fiyatı yüzde 14,9, ördek eti fiyatı ise yüzde 18,1 arttı.

Güney Kore hükümeti, fiyat artışını önlemek için haziran sonuna kadar 50 bin ton yumurta ve yumurta ürününü gümrüksüz ithal etmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin