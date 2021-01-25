Güney Kore'de kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 21,7 milyon kanatlı itlaf edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güney Kore'de kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 21,7 milyon kanatlı itlaf edildi

25.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:10
Güney Kore'de kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 21,7 milyon kanatlı itlaf edildi

Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,7 milyon kanatlının itlaf edildiğini bildirildi.

Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,7 milyon kanatlının itlaf edildiğini bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, bugüne dek kuş gribine yol açan bulaşıcı "H5N8" virüsünün görüldüğü vakaların sayısının 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Son vakanın başkent Seul'ün güneyindeki Hwaseong şehrindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edildiği belirtildi.

Kuş gibinin ortaya çıktığı tavuk çiftlikleri ve çevresindeki kanatlıların tedbir olarak itlaf edilmesi nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,1 milyon kanatlının yok edildiği kaydedildi.

Yumurta fiyatları yüzde 24,8 arttı

Virüsün vahşi kuşlara da yayılması nedeniyle salgınının kontrol altına alınması zorlaşıyor.

Ülkede kanatlıların itlaf edilmesi nedeniyle tavuk ve ördek eti ile yumurta fiyatları yükseldi. Yumurta fiyatı geçen yıla göre yüzde 24,8, tavuk eti fiyatı yüzde 14,9, ördek eti fiyatı ise yüzde 18,1 arttı.

Güney Kore hükümeti, fiyat artışını önlemek için haziran sonuna kadar 50 bin ton yumurta ve yumurta ürününü gümrüksüz ithal etmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Kore'de kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 21,7 milyon kanatlı itlaf edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 15:16:02. #1.14#
title