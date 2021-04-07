Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı
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Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı

İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Haberler | Güncel

Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı -Kimi vatandaş piknik yaparken kimi vatandaş ise top oynadı Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı.

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Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı

-Kimi vatandaş piknik yaparken kimi vatandaş ise top oynadı

SAKARYA - Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı.

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da vatandaşlar, güneşli havanın rehavetine kapılarak korona virüsü unuttu. Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi ve Kent Park'ta kimi vatandaş, çimlerin üzerinde oturarak piknik yaparken kimi vatandaş ise arkadaşlarıyla top oynadı. Çocuklarını parklara getiren aileler de yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan vatandaşlar korona virüse aldırış etmedi. Güzel havanın tadını çıkarmak için ailesiyle parka gelen vatandaşlar, salgının biran önce bitmesini arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmek istediklerini belirtti.

Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı
Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı
Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı
Güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA

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