Güneş Enerji Santrali Projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Güneş Enerji Santrali projesinde çalışmalar başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekrem Yüce, çalışmaların, 29 Aralık saat 15.00'de Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nin hemen yanında bulunan alanda gerçekleştirilecek program ile resmen başlayacağını bildirdi.

Yüce, yatırımın Sakarya'ya hayırlı olmasını temenni ederek, ülkenin milli enerji politikalarına katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

55 bin metrekarelik alanda inşa edilecek proje ile elektrik tüketiminden yıllık 5 milyon liralık tasarruf yapılacağını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Su ve Kanalizasyon İdaremiz bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin elektrik tüketimlerini bu projemizle karşılayacağız. Çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile hem doğanın gücünü kullanacak hem de tasarruf hamlelerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek