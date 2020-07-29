Gündemi karıştıran olay! Öğrencileri ile not yükseltme vaadiyle ilişki yaşadığı iddiası
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Gündemi karıştıran olay! Öğrencileri ile not yükseltme vaadiyle ilişki yaşadığı iddiası

Hindistan'da Burdwan Üniversitesi'nde görevli İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar, cinsel ilişki karşılığında öğrencilere not verdiği iddia edildi.

Gündemi karıştıran olay! Öğrencileri ile not yükseltme vaadiyle ilişki yaşadığı iddiası
29.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:09

Hindistan'ın önde gelen eğitim kurumlarından Burdwan Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde profesör olarak ders veren Angshuman Kar ile ilgili bir ses kaydı ülke gündemine bomba gibi düştü.

Bir süredir okul koridorlarında ve sosyal medyada Kar'ın öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği konuşuluyordu. Fakat önceki gün Kar'ın eşi ihanetlere dayanamayıp sonunda patladı. Sosyal medya aracılığıyla bir ses kaydı yayınlayan Kar'ın eşi, ünlü profesörün kadınları nasıl kandırdığını ve ahlaksız tekliflerde bulunduğunu açıkladı.

PROFESÖRÜN EŞİ, BÜTÜN KADINLARIN İSİMLERİNİ SIRALADI

Yıllardır bunu sineye çektiğini söyleyen Kar'ın eşi, ünlü profesörün fazladan puan ve not verdiği eski öğrencilerin isimlerini sıraladı. Hint basınında Kar'ın eşinin ismi açıklanmazken olayla ilgili detaylar da kamuoyuna aktarıldı. Ünlü profesörün eşi, ismini saydığı kadınların aldığı puanlar da dahil olmak üzere birçok detayı paylaşırken, bu kadınların birçok üniversite eğitim kurumunda bu sayede iş bulabildiğini ve eşinin de cinsel ilişki karşılığında verdiği sözleri de tuttuğunu söyledi.

Gündemi karıştıran olay! Öğrencileri ile not yükseltme vaadiyle ilişki yaşadığı iddiası

20 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Hakkındaki iddialar 20 yılı aşkın bir süredir dillendirilen Kar'ın siyasi duruşu ve hükümetle yakın olması sebebiyle yıllardır görevine devam ettiği iddia edilirken ses kaydında, "Kocam, cinsel ilişki karşılığında bir öğrencilerine sınav notlarını ve puanlarını artırmak ya da üniversitelerde kalıcı iş vaadinde bulunuyordu" dedi.

SINAV SORULARINI SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan ses kaydının ardından Kar'a ve üniversite yönetimine büyük tepki gösterildi. Özellikle sosyal medyada Kar'ın görevden alınması ve olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunulurken, eski dekan yardımcısı Smriti Kumar Sarkar'ın döneminde 3 kere profesör Kar'ın sınav sorularını sızdırdığına dair iddiaların bulunduğu belirtildi.

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