GÜNDEM ÖZETİNE EK

03.10.2019 01:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/16.00)

Kaynak: AA