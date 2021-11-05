GÜNDEM ÖZETİNE

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni ile Üsküdar'da Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programı ve Sepetçiler Kasrı'nda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/15.30/19.30)

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