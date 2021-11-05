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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni ile Üsküdar'da Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programı ve Sepetçiler Kasrı'nda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katılacak.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni ile Üsküdar'da Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programı ve Sepetçiler Kasrı'nda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/15.30/19.30)

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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