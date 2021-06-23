GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek, güven mektubu sunacak Ruanda Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, Gambiya Büyükelçisi Sering Modou Njie ve Nijerya Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek, güven mektubu sunacak Ruanda Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, Gambiya Büyükelçisi Sering Modou Njie ve Nijerya Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00/17.00/18.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."
Kılıçdaroğlu'nun müzik kısıtlamasına tepki gösterirken kullandığı boomer ifadesi dikkat çekti! Peki boomer ne demek?
Kılıçdaroğlu'nun müzik kısıtlamasına tepki gösterirken kullandığı boomer ifadesi dikkat çekti! Peki boomer ne demek?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 02:31:00. #1.13#

title