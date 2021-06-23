GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek, güven mektubu sunacak Ruanda Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, Gambiya Büyükelçisi Sering Modou Njie ve Nijerya Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı ayrı ayrı kabul edecek.