GÜNDEM ÖZETİNE

15.01.2020 02:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 02:16

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programı ile partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00/13.00)

Kaynak: AA