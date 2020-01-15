GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programı ile partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

15.01.2020 02:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 02:16
GÜNDEM ÖZETİNE

ve AK Parti Genel Başkanı , ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programı ile partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00/13.00)

Kaynak: AA
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