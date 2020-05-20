GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına, DEİK Talks programına katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2020
20.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:02

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına, DEİK Talks programına katılacak.

(Ankara/10.00/13.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu STM Think Tech online paneline iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi, nisan ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

(İstanbul/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Haber
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti Haber
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 00:02:42. #1.14#
title