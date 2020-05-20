GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına, DEİK Talks programına katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına, DEİK Talks programına katılacak.

(Ankara/10.00/13.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu STM Think Tech online paneline iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi, nisan ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA