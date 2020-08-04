GÜNDEM / 4 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 4 Ağustos 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıklayacak.

GÜNDEM / 4 Ağustos 2020
04.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:59

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak son 16 turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Turuncu-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Kopenhag/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Bayram tatili turizmi canlandırdı

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır:

"Normalleşme adımlarının atılmasıyla turizmin iç pazarla başlayacağını uzun zamandır söylüyorduk. Bunu da bayramda gördük. Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'ya tüm bölgelerimizde hizmete giren otellerimizde önemli oranda doluluk yaşandı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Ağırlıklı olarak yerli misafirlerimizi ağırladık. İngiltere, Ukrayna ve az sayıda Rusya'dan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Futbol kulüpleri temmuzda yatırımcısına kaybettirdi

İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri, geçen ay yüzde 11,6 azalış kaydetti

Ocak-temmuz döneminde SL Benfica'nın hisseleri, yüzde 36,8 değer kaybetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- 7 ayda yüzde 16,5 daralan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü destek bekliyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe:

"Rekabet gücümüzü olumsuz etkileyecek ilave vergilerin kaldırılmasını, daha önce uygulanan oranların da sektörün elini güçlendirecek şekilde gözden geçirilmesini bekliyoruz"

"Bu zorlu süreçte firmalarımız için finansman hayati önem kazanıyor. Biz SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi taahhütlerinin 1 yıl ötelenmesini sektör adına en ideal çözüm olarak görüyoruz"

"Salgının bütün olumsuzluklarına rağmen ikinci yarıdaki baz etkisiyle bu yılı yüzde 15, hatta belki biraz daha altında bir daralmayla kapatacağımızı tahmin ediyoruz"

"Veriler, ABD'ye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1,5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor. Orta ve uzun vadede ABD pazarından 5 milyar dolar pay alabileceğimize inanıyoruz ve hazırlıklarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA

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