GÜNDEM / 27 Temmuz 2020 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Anklara/13.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, JW Marriott Otel'de düzenlenecek "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programa katılacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile iş birliği protokolü imza töreni ve "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu"nun tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Somaspor ile Pazarspor karşılaşacak.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Suriyeliler bir bayrama daha buruk giriyor

Kilis'teki konteyner kentte barınan Suriyeli misafirler, bir bayramı daha vatanlarından ayrı geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor

Suriyeli Alvaş Vekil:

"Bayramlar da çok güzel geçiyor ama sadece ülkemizi özledik. Topraklarımızı, insanlarımızı özledik. Mezarlıkları ziyarete gitmeyi istiyoruz. Babamı, büyük babamı, yakınlarımızı, şehit düşen ailelerimizin çocuklarını özledik. İnsanın vatanı gibisi yok"

Suriyeli Muhammed Arabi:

"Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah savaş bittiği zaman ülkemize döneceğiz. Memleketimi çok özledim"

(İzzet Mazı/Kilis)

2- Batı Akdeniz'den yedi ayda yaklaşık 274 bin dolarlık "yaban mersini" ihracatı

Yurt dışında "Blueberry" olarak bilinen ve dünya piyasasında yüksek fiyattan alıcı bulan yaban mersininde üretim alanlarının genişlemesiyle ihracatı da arttı

Tropikal meyve ihracatı yapan firmanın genel müdürü Ufuk Güngör:

"Düne kadar 70 ton ithal ederdik, şimdi ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihracatın daha da artacağını söyleyebiliriz, geleceği parlak bir ürün"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Kaynak: AA