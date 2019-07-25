GÜNDEM / 25 Temmuz 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılacak.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılayacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Muhammed'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Malezya Başbakan Mahathir Muhammed'e, YÖK Başkanlığında düzenlenecek törenle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

(Ankara/15.30/15.45/16.45/17.30/18.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı yazılı medya istatistikleri ile temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak. Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

(Malatya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, Crowne Plaza Florya'da yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

3- Fransa Bisiklet Turu, Embrun ile Valloire arasındaki 18. etap yarışıyla devam ediyor.

4- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'da devam ediyor.

(Bakü) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun:

"Demir yollarının devlet politikası haline dönüştürülmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladı ve bakanlarımız da bunu titiz şekilde sürdürmektedir. Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz"

"Kara yolu taşımacılığında akaryakıt konularında dışa bağlı olduğumuz için ülkemize belli maliyeti var. Demir yollarının elektrikli hale gelmesi ve artmasıyla artık tren vagonlarıyla yapılan yük taşımacılığı maliyeti daha da düşürmektedir. Bu da sanayicimizin ürettiği malların daha ucuz maliyetle taşınması demektir"

(İlhami Erkılıç/Erzurum)

2- Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:

"Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu"

"Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)3- 7 yaşındaki Taha "kunduracı göğsü"nden operasyonla kurtuldu

Kunduracı göğüs olarak bilinen "çökük göğüs" rahatsızlığı yaşayan 7 yaşındaki Taha Seyman, geçirdiği operasyonun ardından yaşıtları gibi normal bir göğüs yapısına sahip oldu

Anne Leyla Seyman:

"Doğduğu zaman çukurluk çok belli değildi ama büyüdükçe belirginleşmeye başladı. Bu en çok beni rahatsız etti çünkü hem görüntüsüne çok üzülüyordum hem de sürekli hastalanıyordu"

Göğüs Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Göktürk Fındık:

"Neredeyse yumruğu göğsünün içine girecek kadar çöküktü. Kapalı ameliyat dediğimiz bir metotla göğüs kafesini yukarıya doğru düzelttik"

(Duygu Yener/Ankara)

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Kaynak: AA