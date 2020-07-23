GÜNDEM / 23 Temmuz 2020
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GÜNDEM / 23 Temmuz 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık edecek, şura üyelerine verilecek öğle yemeğine katılacak.

GÜNDEM / 23 Temmuz 2020
23.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık edecek, şura üyelerine verilecek öğle yemeğine katılacak.

(Ankara/11.00/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın hayata geçirdiği "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliği kapsamında düzenlenen "İz Bırakan Ezgiler Ayasofya Özel" konserine katılacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Adalet Komisyonunda, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde sosyal medya düzenlemesiyle ilgili basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne ve Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/11.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 3. Lig 3. Grup'un play-off yarı finalinde Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Antalya/20.00/22.00)

ÖZEL HABER

1- Sualtının isimsiz kahramanları: Jandarma SAK Timleri

Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan, 6'sı kurbağa adamdan oluşan SAK timi, doğal afet, sel, kayıp arama ve delil bulma olaylarında görev yapıyor

Adana dahil 12 ilin jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan alanda görev yapan tim, göreve çıkmadıkları zamanı ise teorik ve pratik bilgilerini tazeleyerek, spor ve dalış eğitimleriyle değerlendirip 7/24 göreve hazır bekliyor

(Muzaffer Çağlıyaner/Adana)

2- Turizmin başkentinde "güvenli otel" sayısı 301'e ulaştı

İç pazarın ardından Ukrayna ve İngiltere'den gelen turistlerle hareketlenen Antalya'da, sağlıklı ve keyifli tatil hizmeti için Güvenli Turizm Sertifikası alan otel sayısı her geçen gün artırıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"İnanıyorum ki en kısa zamanda kentimizdeki tüm oteller bu sertifikayı alacak, misafirlerine kapıdan girer girmez beklenen güveni verecektir"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"Güvenli Turizm Sertifikasyon sistemi düzenlemeleri çok önemli. Tüm işletme sahipleri de bu önemi en iyi şekilde biliyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Dijitalleşme, global rekabette stratejik öncelik olarak görülmeli

C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu:

"Şirketin sınırlı işletme sermayesini sabit teknoloji yatırımlarına yönlendirmek verimsizlik yaratabiliyor. Bunun yerine, sürekli kendisini geliştiren dış çözüm ortaklarından yararlanmak daha etkili bir yöntem olacaktır"

"Risk odaklı bir kredi yaklaşımı ile milyonlarca KOBİ'nin ihtiyacına süratle çözüm üretmek mümkün değil"

"Eğer bir kredi paketi oluşturulacaksa, büyük şirketlere yönelik bir kredi imkanı olmalı ve kredinin konusu, ticari borçların derhal ödenmesi olmalı. Şu anda nakdin hızlı dönmesi, piyasaların birinci önceliği"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

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Kaynak: AA

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