GÜNDEM / 22 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuşma yapacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 65. Oturumu kapsamında KADEM yan etkinliği "Pandemi Perspektifinden: Türkiye'de Kadınların Yeni Normali" toplantısına çevrim içi katılacak.

(Ankara/14.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü" kutlamalarına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, 2020 yılına ilişkin İşgücü İstatistikleri ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basını bilgilendirecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan Denizli heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Hollanda, 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç, 30 Mart Salı günü de İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklara başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin haziran ayında başlayacak müsabakaları öncesi 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile hazırlık maçları oynayacak Ümit Milli Futbol Takımı, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak.

İdman öncesi teknik direktör Tolunay Kafkas ve 2 futbolcu medya mensuplarına açıklamada bulunacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(Elazığ/16.00) (Fotoğraflı)

5- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turu, Halkbank-Tokat Belediye Plevne ve Spor Toto-Altekma maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00/20.00) (Fotoğraflı)

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın da yer alacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Play-Off Turu eşleşmeleri için Avusturya'da kura çekilecek.

(Viyana/13.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. haftadan ertelenen bir maç yapılacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ulaştırma ve altyapıda "yerli ve milli" dönüşüm hızlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Son yıllarda kullandığımız ürünlerde yüzde 2'lerden yüzde 25'lere yaklaşan yerlilik oranı sağlayarak ekonomimiz açısından büyük kazanımlar elde etmiş bulunmaktayız. Hedefimiz bu oranı ilk etapta yüzde 65 düzeyine çıkarmak"

"Ulaştırma ve haberleşme alanında eksiksiz bir temel yapılandırıyoruz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefimize bu bakış açısıyla hazırlanıyoruz. Bu konjonktürde, 'işimizi şansa bırakmak' ya da geçmişin düşünce tarzıyla 'büyük devletlerin bize biçeceği rollere göre kaderimizi yaşamak' artık bize göre değil. Bizim 'Büyük Türkiye' tasavvurumuz bu değil"

"Biz, 2023'te, 2053'te ve daha ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş değerlerine sahip çıkmış, kuruluş hedeflerine ulaşmış bir Türkiye hayal ediyoruz"

"Yaptığımız onlarca şehirler arası tünel, binlerce kilometre otoyol, on yıllardır birbirine bağlanmayı bekleyen şehirleri bağladığımız köprüler ile Anadolu'nun topyekun kalkınmasının kilometre taşlarını dizdik. 'Zalim Fırat' artık zalim değil, Fırat'ın içinden geçtiği illerimizi köprülerle donattık. Şırnaklı vatandaşlarımız için yıllarca aşılmaz olan 'Cudi Dağı'nı çift tüp tünelle dakikalar içinde geçiyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- İkinci normalleşmenin ilk 15 gününde 22 sektörün 19'unda kartlı harcamalar arttı

İTO araştırmasına göre, mart ayının ilk 2 haftasında tüketicilerin banka ve kredi kartıyla yaptıkları yemek harcamaları önceki 2 haftaya göre yüzde 38 yükselirken, kartlı harcamalardaki artış otomobil kiralamada yüzde 34, hava yollarında ise yüzde 30'u buldu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Harcamalar yükselirken vakaları düşürmeliyiz. Yeni normalleşme adımları, martın ilk 2 haftasında sektörlerimize nefes vermeye başladı"

"Bu artışın kıymetini bilmek zorundayız. 'İşler arttı, vakalar artsa da açık kalmaya devam etmeliyiz' diyemeyiz"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Emtia piyasasındaki dalgalı seyir geçen hafta devam etti

Brent petrolün varil fiyatı, haftalık bazda yüzde 6,2 gerileyerek 64,5 dolara indi

Geçen hafta pamuk, kahve ve kakaoda yüzde 3'ün üzerinde düşüşler görülürken, şekerde yüzde 2'nin üzerinde, buğdayda ise yüzde 2'ye yakın düşüş kaydedildi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Avrupa'da artan virüs ve aşı endişeleri, kahve talebine de olumsuz yansıyor"

"Pamuk fiyatlarındaki düşüşlerde ekonomik aktivitelere yönelik endişeler etkili oldu"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı