Güncelleme - Marşpiyede Uyuşturucu Bulundu

Samsun'da durdurulan bir aracın marşpiye bölümüne gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yola çıkan bir otomobili, Ordu karayolu uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpekler de kullanılarak yapılan aramada aracın marşpiye bölümüne zulalanmış 7 paket halinde 3 kilo 100 gram eroin bulundu.

Sürücü Hakan A. ekiplerce gözaltına alındı.

Genişletilen soruşturma kapsamında eroin bulunan aracı Ankara'da karşılayacağı tespit edilen Hanlar S. ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Fırat S, Keçiören'de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.