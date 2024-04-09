Zonguldak Valisi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, bu kutlu ayın getirdiği huzur ve bereketi, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Ramazan ayının sadece oruçla sınırlı kalmayan sabır, merhamet, hoşgörü ve paylaşım gibi değerleri hissettiren önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "Birbirimize karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, kardeşlik duygularımızı güçlendirmek ramazanın öğretilerinden sadece birkaçıdır." ifadesini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, bayramın, bu manevi yolculuğun doruğa çıktığı, komşular arasındaki dayanışmanın arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, toplumun bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği, sevgi ve paylaşımın en yoğun hissedildiği zamanlardan biri olduğunu kaydetti.