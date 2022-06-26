Zonguldak'ta engelli ve hamilelere doğal afet izni

Zonguldak Valiliği Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu yoğun yağmur uyarısı nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın 1 gün idari izinli sayılmasına karar verdi.

Zonguldak Valiliği Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Vali Mustafa Tutulmaz'ın talimatlarıyla Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Afet Yönetim Merkezinde toplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak için yapılan yoğun yağmur nedeni ile toplantıda il genelinde yoğun yağmur ile mücadelede tedbir kararları alındı. Yapılan toplantı sonrasında meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce, ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulmasına, Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların; iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman Bölge Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına il genelinde, belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesini, engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasını, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliyesine, il ve ilçelerde Belediye Başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılması kararlaştırıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Güncel