Zonguldak'ta tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi'nde baba A.D. (42) ile oğlu C.D. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, C.D'yi gözaltına alındı.