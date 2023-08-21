Zonguldak'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, alkollü sürücü olay yerine gelen polislere saldırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, alkollü sürücü olay yerine gelen polislere saldırdı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. E.M. hakimiyetindeki 54 FU 553 plakalı Tofaş marka otomobil, E.Ö.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten düşen sürücü E.Ö. ve K.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri alkol kontrolü yapmak istediği esnada gerginlik yaşandı. Polise saldıran otomobil sürücüsü E.M., karakola götürüldü.

Kazaya karışan her iki tarafın da alkollü olduğu tespit edilirken, otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK