Zonguldak'ta Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Ö.S. idaresindeki 34 HKF 390 plakalı motosikletle, T.E. yönetimindeki 67 ACY 598 plakalı motosiklet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motokurye Ö.S, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerinde ise ters yönden gelen motosiklet sürücüsünün, motokuryeye çarpması yer alıyor.