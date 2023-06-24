Zonguldak'ta kuru yük gemisi mayın şüphesiyle arandı

Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri, Rusya'dan kente demir cevheri getiren kuru yük gemisinin altında mayın olabileceği ihbarı üzerine arama çalışması yaptı. Uzman ekiplerin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Limanda yükleme ve boşaltma faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.