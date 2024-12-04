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Zonguldak'ta Dünya Madenciler Günü Töreni Düzenlendi

Zonguldak'ta Dünya Madenciler Günü Töreni Düzenlendi
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Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, maden emeği ve sektördeki önemi vurgulandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve maden işçileriyle buluşmalar gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, törende yaptığı konuşmada, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nün önemine değindi.

Kaymakçı, bu özel günün madencilik sektöründe çalışanların onurlandırılması, madenciliğin toplumsal ve ekonomik öneminin vurgulanması amacıyla her yıl kutlandığını belirtti.

Daha sonra maden emekçisi Alaaddin Kara'nın çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

-GMİS yöneticileri, maden işçileriyle buluştu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı müesseselerde çalışan maden işçileriyle bir araya geldi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, "Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun, emeğin ve alın terinin simgesi meslektaşlarımın gününü kutluyorum. TTK'da çalışan madencilerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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