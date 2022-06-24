Zonguldak'ta denize düşen genç, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
Zonguldak'ta kayalıklardan denize düşen genci, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Zonguldak'ta kayalıklardan denize düşen genci, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Milli Egemenlik Caddesi'ndeki plaj mevkisinde kayalıklarda bulunan Tayfun K. (25), dengesini kaybederek denize düştü.
Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik botuna alınan genç, Zonguldak Limanı'na götürüldü.
Burada bekleyen sağlık personelince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel