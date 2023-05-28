Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Seçimi Kutlamaları

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması sebebiyle, AK Parti'liler Zonguldak'ta kutlama yaptı. Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Ereğli ilçesi ve Çaycuma ilçesinde de kutlamalar yapıldı.

ZONGULDAK'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması sebebiyle, Ak Parti'liler kutlama yaptı. Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, kesin olmayan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması sebebiyle, Ak Parti'liler kutlama yaptı. Önce il başkanlığı binasında başlayan kutlamalar bölge halkının da katılmasıyla Gazipaşa Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde devam etti. Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamada, sevinç gösterisinde bulunuldu, sloganlar atıldı. MHP'li bir grup ise kol kola girip meydana yürüdü ve kutlamalara katıldı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için Gazipaşa Caddesi'ni araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. Bazı kişiler de araçlarından korna çalıp, Erdoğan ve AK Parti bayrakları sallayarak kutlama yaptı.

ATATÜRK HEYKELİ'NE YÜRÜDÜLER

Ereğli ilçesi Devrim Bulvarı'nda konvoy yapıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu konvoya katılanlar, araçlarının kornalarını çaldı, Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri taşıdı.

Çaycuma ilçesinde ise parti binasından çıkanlar, Atatürk Caddesi boyunca Atatürk Heykeli'ne doğru yürüdü. Vatandaşlar daha sonra ilçenin işlek caddelerinde yürüyüşlerini sürdürdü. (DHA)