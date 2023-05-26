Zonguldak'ta 2 kız çocuğunu fuhşa sürükleyip istismar eden 23 sanığa toplam 383 yıl hapis cezası

Zonguldak'ta 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 12'si tutuklu, 23 sanık hakkında toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi.

ZONGULDAK'ta 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 12'si tutuklu, 23 sanık hakkında toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi. Dosya kapsamında 12 tutuklu sanıktan 5'i tahliye edildi, 1 sanık ise hükümle birlikte tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl nisan ayında 14 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı.

8'i tutuklu 23 sanık hakkında 'Çocuğun nitelikli ve sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakmak' ve 'İnsan ticareti' gibi suçlardan toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi.