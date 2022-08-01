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Zonguldak haberi: Zonguldak'ta cipin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak haberi: Zonguldak'ta cipin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak gündem haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cipin altında kalan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cipin altında kalan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

N.K'nin kullandığı 67 TF 001 plakalı cip, Müftü Mahallesi PTT kavşağında Ramazan Aytekin idaresindeki 67 ABH 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve cipin altında kalan Aytekin, yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek cipi kaldırıp sürücüyü aracın altından aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Aytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Ereğli Müftü PTT Güncel Haberler

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