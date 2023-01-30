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Zonguldak-Ankara Kara Yolu'nda kar yağışı etkili oldu

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Zonguldak-Ankara Kara Yolu'nda kar yağışı etkili oldu Zonguldak-Ankara Kara Yolu 14. kilometresinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi.

Zonguldak- Ankara Kara Yolu'nda kar yağışı etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara Kara Yolu 14. kilometresinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar kar yağışı sırasında araçlarını emniyet şeridine çekerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Zonguldak-Ankara Kara Yolu ile Zonguldak-İstanbul Kara Yolu'nda başlayan kar yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü. Yeni yılın ilk karını gören vatandaşlar da araçlarını emniyet şeridine çekerek anın tadını çıkarttı. Doğukan Bakan isimli genç, Çaycuma ilçesinden kar görmeye geldiklerini söyleyerek "Çaycuma perşembeden kar görmeye geldik. Zonguldak'ta çok güzel manzaralarımız var. Biz de fotoğraf çektik. Tadını çıkartıyoruz" dedi. Ali Mosmos isimli genç de "Yüksek mevkilere çıktık. Vakit geçirdik. Karın tadını çıkarttık" diye konuştu. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Zonguldak Çaycuma Ankara Güncel Haberler

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