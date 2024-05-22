Zardari, "Taiwan, Çin'in bir parçasıdır. Bunun aksi düşünülemez" dedi.

Muhabirler Deng Kaiyin, Jiang Chao ve Zhang Jingyao

İSLAMABAD, 22 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, her zaman tarihin doğru tarafında durmayı seçen ülkesinin tek Çin ilkesine destek verdiğini belirtti.

Zardari, kısa süre önce Çin medyasına verdiği söyleşide, Salı gününün Çin ile Pakistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 73. yıldönümü olduğunu söyledi. İki ülkenin geçmiş nesillerinin liderleri arasındaki dostluğu hatırlatan Zardari, "Merhum kayınpederim Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto, halkına gözlerini doğuya, Çin'e çevirmelerini söylerdi" dedi.

Pakistan cumhurbaşkanı olarak ilk görev döneminde Çin'i 9 kez ziyaret eden Zardari, Pakistan halkının Çin'i "iki ülke arasında herhangi bir şart koşulmadığı için" sevdiğini ifade etti.

Zerdari, Mart ayında ikinci kez cumhurbaşkanı seçildikten sonra yabancı basınla yaptığı bu ilk söyleşide, Pakistan'ın tek Çin ilkesine olan desteğini yineleyerek, "Taiwan'ın bağımsızlığı" söyleminin her türlü biçimini reddetti.

"Taiwan, Çin'in bir parçasıdır. Bunun aksi düşünülemez" diyen cumhurbaşkanı, Pakistan'ın her zaman Çin'in yanında duracağını ve Çin'in temel çıkarlarını gözeteceğini söyledi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) başlangıç noktalarından biri olan Gwadar Limanı'nın gelişimine de değinen Zerdari, 11 yıl önce koridorun açılmasından bu yana Gwadar Limanı'nda pek çok şey yapıldığını belirterek, limanın dünyanın dört bir yanından yatırımcıları her zaman memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

Pakistan'ın daha fazla sayıda okulun Çinceyi zorunlu müfredatlarına eklemesi için çalıştığını söyleyen Zardari halklar arası etkileşimlerin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki seyahatleri kolaylaştıracak politikaların artırılması çağrısında bulundu.

Çin halkının kalkınma başarılarından övgüyle bahseden Zardari, politikaların devamlılığının güvence altına alınmasının, Çin'in başarısının arka planındaki temel nedenlerden biri olduğunu belirtti. Zardari, Pakistan'ın Çin'in kalkınma sürecine daha fazla dahil olmayı umduğunu kaydetti.

Zerdari, söyleşiyi Çince "Çok yaşa Pakistan-Çin dostluğu!" sözleriyle tamamladı.