Zara'da TOKİ'nin yaptığı 642 konutun hak sahiplerine teslimine başlanıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 642 toplu konut düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilen ve 27 bloktan oluşan toplu konutların teslimi için TOKİ şantiyesinde anahtar teslim töreni düzenlendi.

Yapılan konuşmalar ve edilen duaların ardından kurdele kesimi yapılarak, 50 hak sahibine konutların anahtarları teslim edildi.

642 konut, iki iş merkezi ve camiden oluşan projenin anahtar teslim törenine AK Parti milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Abdullah Güler ile konut sahipleri ve diğer davetliler katıldı.

Hak sahiplerine anahtar teslimlerinin mayıs ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.