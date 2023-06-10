ZAM BEKLENTİSİ İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE SEBEPSİZ İPTALLERİ ARTIRDI

Döviz fiyatında yaşanan artış, e ticaret ve online bilet sitelerinde hiçbir sebep göstermeden sipariş iptallerinin yaşanmasına neden oldu. Bir e ticaret sitesinden 24 bin lira ödeyerek akıllı saat alan Emin Özkan, kargosu yola çıkmasına rağmen ürününü teslim alamadı. 5 gün içerisinde yaklaşık 12 bin liralık zam gelen ürün hiçbir sebep gösterilmeden iptal edildi. Aynı durum, otobüs bileti satan online bilet sitelerinde de görülmeye başlandı. Otobüs biletlerindeki zam beklentisi de sebepsiz iptal şikayetlerini artırdı. İnternet alışverişlerinde yaşanan iptallerle ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bahanelerle fiyat artışına gidilemeyeceğini vurgulayarak, Siparişi haklı bir gerekçe olmadan iptal ettiği takdirde, internet satış portalı aradaki fiyat farkını tüketiciye ödemek zorunda dedi.

5 GÜNDE 12 BİN LİRA ZAM GELDİ; ÜRÜN İPTAL EDİLDİ

YER OLMADIĞI GEREKÇESİYLE BİLETİ İPTAL EDİLDİ

AĞAOĞLU BAHANEYLE FİYAT ARTIRAMAZLAR

AĞAOĞLU ARADAKİ FİYAT FARKI TÜKETİCİYE ÖDENMEK ZORUNDA

YILDIRIM ZAM YAPMAK İÇİN SEFERİ İPTAL EDEN FİRMALARA AĞIR YAPTIRIM VAR

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da, İnternet sitesiyle firma müşteriye karşı bu konuda müteselsil sorumludur. Zam yapmak için seferi iptal eden firmalara bakanlığın ağır bir yaptırımı var. İnternet sitesi de buna ortaktır. Firmaların böyle bir hakkı yok, eğer zorunlu nedenlerle otobüs seferleri iptal ediliyorsa, o vatandaşın seyahatini bir şekilde temin etmek durumundadır. Fiyat farkı da alamaz ifadelerini kullandı.

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023