- Yuva yapan kumru için bir odayı değiştirip pencereyi iptal ettiler

-Herşey yuva yapan kumrunun rahatsız olmaması için: Odayı değiştirip pencereyi iptal ettiler

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Balcı ailesi, pencereye yuva yapan Kumru kuşunun rahatsız olmaması için çocuk odasını kilere çevirip pencereyi iptal etti. Kumrunun rahatsız olmaması için ellerinden geleni yapan aile, aynı zamanda önünde yemini ve suyunu da eksik etmiyor.

Elazığ'ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesinde ikamet eden Balcı ailesinin penceresine bir kumru yuva yapmaya başladı. Kumrunun çocuk odasının penceresine yuva yaptığını gören Burcu Balcı, eşiyle konuştuktan sonra kuşun rahatsız olmaması için odayı değiştirme karar verdi. Ardından Balcı ailesi, çocuk odasını kilere çevirdi. Aile, odayı havalandırmak için bile pencereyi açmazken, odanın ışığını ve perdeyi de kullanmamaya başladı. Örnek bir davranış sergileyen aile, yumurtalarının üzerinde yatan kumrunun rahatsız olmaması için ellerinden geleni yapıyor. Bu duruma en çok sevinenlerden birisi ise evin en ufak bireyi 2,5 yaşındaki Zeynep Feray oldu.

Kumrunun yuva yaptığı odanın daha önce çocuk odası olduğunu aktaran Burcu Balcı, "Sonra baktım ki bir tane kumru yuva yapmaya geliyor. Bende eşimle konuştum. Kuş bizden rahatsız oluyor dedim. Bu odamızı kiler haline çevirdik. Sonra kuş yumurta yaptı. Rahatsız olmasın diye burayı kapalı bir hale getirdik. Ona ekmek kırıntıları, su veriyorum. Bulgur pilavı bile verdim. İlk başta bizden çok rahatsız oluyordu. Sonra burayı kiler yaptıktan sonra olmadı. Kilo almaya başladığı ve yumurtladığı zamanda kaçmadı. Kumru için hem odayı hem de camı iptal ettik. Her şey o rahatsız olmasın diye. 2,5 yaşında bir tane kızım var. Oda çok sevdi. Ona da ara sıra gösteriyorum. Oda çok mutlu oluyor. Arkadaşlarına bile anlatıyor. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Çok da güzel oldu. Bize değişik bir anı kattı" dedi.