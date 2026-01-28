Şırnak'ta ürettiği balla Paris'ten sonra Londra'dan da ödülle dönmek istiyor

Şırnak'ta bal üreten Yusuf Göktepe, geçen yıl Paris'ten sonra, bu sene Londra'da düzenlenecek yarışmadan da ödülle dönmek istiyor.

Akademisyen eşinin tayini dolayısıyla 4 yıl önce Şırnak'a gelen Yusuf Göktepe, tanıştığı Mehmet Zeki Sidar'ın da önerisi ve kovan desteğiyle arıcılık yapmaya başladı.

Namazdağı etekleri Balveren beldesinde kışlattığı arılarını yazın da Hakkari'nin yaylalarına götüren Göktepe, 115 arılı kovan, 35 de sepetli ile yıllık yaklaşık 2,5 ton bal üretiyor.

Ürettiği balı kargoyla ülkenin dört bir yanına gönderen Göktepe, geçen yıl ocak ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı.

Kendi markasıyla bal üretimini sürdüren Göktepe, bu yıl nisan ya da mayısta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan aynı yarışmaya katılarak ödülü yeniden almak istiyor.

Yarışmada dereceler "kör tadım tekniği" ile belirleniyor

Yusuf Göktepe, AA muhabirine, arılarını 9 ay 1640 rakımlı Balveren beldesine, yazın 3 ay da 2 bin 300 rakımlı Hakkari'nin Akkuş Yaylası'na götürdüğünü söyledi.

Bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu anlatan Göktepe, şunları kaydetti:

"Geçen yılın başında Paris'te yapılan yarışmada ödül aldım. Bu yıl da Londra'da yapılacak yarışmaya katılacağım. Geçen yıl yağışsız geçtiği için bal rekoltemizde biraz düşüş oldu. Balımızın kalitesine güveniyorum. Londra'da düzenlenecek yarışmada da altın madalya kazanmak istiyorum. Bu bölgenin kaliteli balını dünyaya bir daha duyurmak için elimden geleni yapacağım."

Bölgenin arıcılığa son derece elverişli olduğunu vurgulayan Göktepe, "Kış sezonuna girilmesiyle hazırlıklarımız sürüyor. Bahara kadar arılar içeride kalıyor. Kovanların üstlerini branda ve naylonlarla kapatarak arıları korumaya çalışıyoruz." dedi.

Yarışmaya katılmak için balın çeşitli analizlerden geçtiğini bildiren Göktepe, sonrasında numuneleri yarışmanın olduğu kente gönderdiklerini, burada "kör tadım tekniği" ile derecelerin belirlendiğini aktardı.

Londra'da düzenlenecek yarışmanın tarihinin henüz belli olmadığını anlatan Göktepe, "Tarihler belli olur olmaz önce analiz için, daha sonra tadım için numuneleri göndereceğiz. Haziran gibi de yarışma sonucunun belli olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balverenli arıcıdan destek

Göktepe'ye destek veren ve beraber yaylaya giden Mehmet Zeki Sidar da 19 yıldır arıcılıkla uğraştığını söyledi.

Ürettikleri balın kalitesine güvendiklerini dile getiren Sidar, "Yaylada bulunan bitkiler bala farklı bir aroma katıyor. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da inşallah aynı başarıyı planlıyoruz. Yusuf Bey yeniden altın madalya kazanacaktır. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Sidar, balın aroması ve kalitesiyle yurt içinin yanı sıra yurt dışından alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.