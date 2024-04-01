Yusuf Alemdar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Alemdar 270 bin 34, CHP adayı Azize Çeroğlu 95 bin 99 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 95,57 )

Alemdar'ın öz geçmişi

Yusuf Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Alemdar, uzun yıllar ticaretle meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi.

2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı olan Yusuf Alemdar, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Serdivan Belediye Başkanı olan Alemdar, 2014 ve 2019'da düzenlenen yerel seçimlerde Serdivan Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Yusuf Alemdar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti tarafından Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

Yusuf Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.